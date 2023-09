Frosinone, Francesco Totti a bordocampo per l’amichevole in famiglia: in campo il figlio Cristian

Francesco Totti presente al Città dello Sport di Ferentino per seguire l’amichevole in famiglia del Frosinone contro la squadra Primavera. Il Pupone è sceso a bordocampo per poter vedere il figlio Cristian, attaccante dell’U19 dei ciociari, contro la formazione guidata dall’amico di vecchia data Eusebio Di Francesco. La partita è finita 8-0 per la squadra maggiore, quattro gol per Kaio Jorge, di Cuni (doppietta), Caso e Baez le altre reti.