Qualificazioni Coppa d’Africa 2024, DR Congo-Sudan non inizia: il motivo e gli aggiornamenti

di Antonio Sepe 79

Scene surreali allo Stade des Martyrs di Kinshasa, dove alle ore 18.00 sarebbe dovuta cominciare la sfida tra DR Congo e Sudan, valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2024. Oltre 80mila persone sono infatti presenti sugli spalti per festeggiare la qualificazione alla competizione del Congo, tuttavia il match non è ancora iniziato. Al momento arrivano informazioni contrastanti da Kinshasa e non è chiaro il vero motivo di questo ritardo.

Secondo alcune fonti, la Caf avrebbe bloccato il calcio d’inizio per ragioni di sicurezza poiché lo stadio è già pieno ma ci sono tanti altri tifosi all’esterno che minacciano di entrare. Un’altra fonte sostiene invece che siano stati gli ospiti a decidere di non scendere in campo poiché tra le fila della Repubblica Democratica del Congo c’è Charles Pickel, centrocampista della Cremonese, a loro dire non idoneo. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO: La partita è iniziata alle ore 18.50.