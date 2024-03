A Indian Wells è Sinner contro Alcaraz, atto IX: i precedenti tra l’azzurro e lo spagnolo

Sinner contro Alcaraz: atto VIII. Anzi, IX se vogliamo essere precisi. Una rivalità destinata a segnare il prossimo decennio di tennis moderno, ma che in pochi anni è già arrivata ad avere un buon quantitativo di sfide. A Indian Wells c’è in palio la finale, come d’altronde era accaduto esattamente dodici mesi fa. Ma quest’anno i due si contendono anche la seconda posizione mondiale. Una vittoria di Sinner e lunedì arriverebbe un altro, l’ennesimo storico traguardo per il nativo altoatesino.

Sono passati quasi cinque anni da quella prima sfida sul rosso del challenger di Murcia, dove uno Jannik reduce dai primi successi a Bergamo, Trento e Santa Margherita di Pula si imbatteva in un Carlos sul quale già all’epoca erano riposte tutte le speranze del tennis spagnolo. Per la cronaca vinse Alcaraz in tre set, così come a fine 2021 – quando era ormai entrato in pianta stabile sul circuito maggiore – eliminò l’azzurro in piena corsa per le Finals dal torneo di Parigi-Bercy. Da quel momento Sinner ha vinto quattro delle sei partite che si son disputate: lo ha battuto sul rosso, sull’erba e sul veloce outdoor. Certo, ancora oggi vorrebbe magari dimenticare quel match point mancato a New York. Ma è il passato, e uno Slam da mettere in bacheca recentemente è pure arrivato.

Al giorno d’oggi Jannik probabilmente ci arriva sulla carta da favorito dato il record impressionante messo a segno in questi primi due mesi e mezzo di stagione e tenendo conto che il suo gioco ha storicamente dato fastido allo spagnolo anche quando il classe ’03 di Murcia sembrava di un altro livello rispetto al nostro. L’altra faccia della medaglia ci dice che le condizioni di gioco del torneo californiano, tra campi e vento, regalano un minimo di vantaggio ad Alcaraz, che sembra trovarsi alla perfezione.

TUTTI I PRECEDENTI

2023 – SF ATP 500 Beijing – Sinner def. Alcaraz 7-6(4) 6-1

2023 – SF MS1000 Miami – Sinner def. Alcaraz 6-7(4) 6-4 6-2

2023 – SF MS1000 Indian Wells – Alcaraz def. Sinner 7-6(4) 6-3

2022 – QF Us Open – Alcaraz def. Sinner 3-6 6-7(7) 7-6(0) 7-5 6-3

2022 – Finale ATP250 Umag – Sinner def. Alcaraz 6-7(5) 6-1 6-1

2022 – Ottavi Wimbledon – Sinner def. Alcaraz 6-1 6-4 6-7(8) 6-3

2021 – Sedicesimi MS1000 Paris-Bercy – Alcaraz def. Sinner 7-6(1) 7-5

2019 – Primo Turno Challenger Alicante – Alcaraz def. Sinner 6-2 3-6 6-3