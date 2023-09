A che ora comincia stanotte Sinner-Zverev? Ecco quando puntare la sveglia

A che ora comincia stanotte il match Sinner-Zverev, valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2023? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sfida e quando puntare la sveglia. Tanti tifosi italiani sono pronti a fare le ore piccole per supportare Jannik, a caccia del pass per i quarti contro il vincente del match Alcaraz-Arnaldi. La sfida è programmata come secondo incontro della sessione serale, che comincerà alle ore 01.00 (le 19 locali). Ciò vuol dire che Sinner e Zverev scenderanno in campo una volta che sarà terminato il match tra Kasatkina e Sabalenka. Dare un orario certo è impossibile, tuttavia è facile ipotizzare che la partita dell’azzurro possa iniziare all’incirca verso le 3 di notte.

