Inter, il ds della Real Sociedad: “Siamo ambiziosi in Champions League”

Il direttore sportivo della Real Sociedad, Roberto Olabe, ha parlato in merito al girone di Champions League, in cui sono inseriti anche Benfica, Inter e Salisburgo. Ecco le sue parole: “Siamo una gruppo equilibrato, ordinato e versatile, ed è quello che abbiamo cercato nelle ultime stagioni. La Champions l’affronteremo con grande entusiasmo, vogliamo continuare ad essere ambiziosi. È una grande opportunità per competere e arrivare più lontano possibile”.