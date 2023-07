Atalanta, il Manchester United non molla su Rasmus Hojlund

Il Manchester United non molla Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato dai media britannici, il red devils starebbero preparando una nuova offerta da presentare ai dirigenti dell’Atalanta, dopo essere state rifiutate le prime due . Per acquisirlo il club inglese avrebbe messo sul piatto 46 milioni di euro, ma gli atalantini chiedono circa 60 milioni di euro per il danese. Lo United comunque è fiducioso, ma comincia a pensare ad altre opzioni per l’attacco. Piace anche Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte.