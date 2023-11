25 novembre, Juventus con Fondazione Libellula contro la violenza di genere

La Juventus annuncia la collaborazione con Fondazione Libellula in occasione del 25 novembre: “La patch sarà presente sulle maglie della Juventus in occasione di Juventus Next Gen-Arezzo, in programma il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, e poi per Napoli-Juventus Women e Juventus-Inter del 26 novembre” Il club dichiara essere “un gesto concreto per contribuire alla costruzione di una cultura contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere con la collaborazione di Fondazione Libellula, l’impresa sociale impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere“.