Coppa Davis 2023, le scelte per la semifinale Italia-Serbia: Volandri si affida a Lorenzo Musetti

Cade su Lorenzo Musetti, come già si vociferava ieri, la scelta di Filippo Volandri per quanto riguarda il primo singolare della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia. Il giovane classe ’02 è stato preferito a Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, e scenderà in campo contro Miomir Kecmanovic. A seguire toccherà ovviamente a Jannik Sinner e Novak Djokovic. Per il momento le coppie scelte per il doppio sono Bolelli/Sonego e Djokovic/Lajovic, ma queste potranno eventualmente essere modificate prima dell’eventuale match.