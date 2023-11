Sci di fondo, Coppa del Mondo 2023/2024: Andersson vince la 10km femminile a Ruka. 28esima Ganz

Dopo la sprint in tecnica classica di ieri, a Ruka è tempo di 10km femminile per nella prima tappa di Coppa del mondo di sci di fondo. Ancora una volta a sorridere è la selezione svedese. Se ieri il successo era andato a Emma Ribom, quest’oggi a imporsi è Ebba Andersson, che taglia per prima il traguardo in 26:46.7 davanti alla statunitense Rosie Brennan, distante poco meno di 5″. Poi, altre due svedesi: sul terzo gradino del podio Frida Karlsson, ai piedi di esso invece Ilar Moa, comunque abbastanza staccata rispetto alle prime tre. Come ieri, la migliore delle italiane è Caterina Ganz, che comunque non riesce a fare meglio delle 28esima posizione a +1:34.9 dalla vincitrice. 37esima Francesca Franchi a più di due minuti di distacco, mentre Anna Comarella chiude 43esima. Alle 12:15 parte la 10km maschile, con gli azzurri Pellegrino e De Fabiani che proveranno a essere protagonisti.