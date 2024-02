Tuffi, Mondiali Doha 2024: nel trampolino 1m femminile vince l’australiana Koloi davanti a Reid e Amer, solo 11esima Bertocchi

L’australiana Alysha Koloi ha vinto un po’ a sorpresa la medaglia d’oro nel trampolino 1m femminile dei Mondiali di Doha 2024. Gara molto aperta, con la classe 2001 che ha recuperato ed è balzata al comando nella penultima serie di tuffi. Koloi ha poi confermato il primo posto con l’ultimo tuffo, che ha portato il suo totale a 260.50. Medaglia d’argento per la britannica Grace Reid con 257.25, di un solo decimo di punto davanti a Maha Amer. L’egiziana ha comandato la gara fino alla quarta serie, dove ha trovato il suo unico errore in 10 tuffi tra eliminatorie e finale, che le è costato molto caro. Può comunque gioire perché è un risultato storico per l’Egitto, che trova così la prima medaglia iridata della sua storia nei tuffi.

Quarto posto a meno di 4 punti dal podio per la tedesca Muller, davanti alla messicana Chavez e alla statunitense Hernandez. Solo 11esima Elena Bertocchi, che ha concluso con 236.55 punti. Un vero peccato per l’azzurra, che era seconda fino alla terza serie e ampiamente in gara per la medaglia. Purtroppo però ha pagato il pesante errore nell’uno e mezzo rovesciato, che ha compromesso completamente la sua finale. Eliminata nelle qualificazioni di questa mattina invece l’altra azzurra Chiara Pellacani.