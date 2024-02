Skeleton, Coppa del Mondo 2024: Mirela Rahneva vince a Sigulda, Margaglio tredicesima

Mirela Rahneva vince la gara della sesta tappa di Coppa del mondo femminile di skeleton, andata in scena a Sigulda, in Lettonia. Grande seconda manche per la canadese, capace di recuperare due posizioni e di chiudere con il tempo complessivo di 1’43″10, precedendo di 28 centesimi la belga Kim Meylemans. Terzo posto per la tedesca Hannah Neise a 31 centesimi. Una manche d’apertura sotto tono compromette la gara di Valentina Margaglio. Dopo il sedicesimo tempo d’apertura, la piemontese ha recuperato tre posizioni fino alla tredicesima piazza. Dietro a lei si è piazzata Alessandra Fumagalli, alla fine diciottesima ma addirittura tredicesima a metà gara, mentre Alessia Crippa si è classificata diciannovesima con un piccolo recupero nella seconda parte. In classifica generale Kimberley Bos comanda con 1186 punti, seguono Meylemans con 1042 e Margaglio con 942. La gara era valida anche per i Campionati Europei e ha visto il successo di Meylemans su Neise e sulla britannica Amelia Coltman, con Margaglio nona, Fumagalli dodicesima e Crippa tredicesima.