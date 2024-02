Tuffi, Mondiali Doha 2024: Marsaglia in semifinale dai 3m, Tocci eliminato

Promosso Lorenzo Marsaglia. Fuori Giovanni Tocci. Luci e ombre nelle eliminatorie dal trampolino 3 metri uomini per l’Italia e per i due azzurri, argento nel sincro domenica scorsa. Sedicesimo punteggio per Lorenzo Marsaglia, che chiude con un totale di 377.65: la sua gara si apre con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato potente (65.00), seguito dal doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (64.60). Marsaglia prosegue con un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (55.50) e con il suo miglior tuffo di oggi: il triplo salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (68.25). Infine conclude con un pulitissimo doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato (63.00) e un triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (61.20). Un errore nel doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (40.50) è invece fatale per Giovanni Tocci, che chiude in ventunesima posizione, fuori dai primi 18, in un preliminare che ha fatto anche altre vittime illustri, come Jack Laugher, che sbaglia il quarto tuffo e compromette la gara con uno ‘zero’. Comanda il cinese e campione del mondo uscente Xie Siyi con 493.05 punti, davanti al connazionale Wang (474.30). Semifinale in programma mercoledì 7 febbraio, alle 8.