Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Italia quinta nel tecnico a squadre, Cina oro

Quinto posto e sorrisi ritrovati. All’Aspire Dome di Doha, sede dei Mondiali 2024, l’Italia migliora di una posizione il rendimento del preliminare nella finale del tecnico a squadre di nuoto artistico, in una gara che è stata vinta dalla Cina (oro con 299.8712, 105.9000 – 193.9712), davanti a Spagna (argento, 275.8925, 100.2500 – 175.6425) e Giappone (bronzo, 275.8787, 100.9500 – 174.9287). Linda Cerruti, Marta Iacoaccci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino hanno offerto in acqua una prova convincente, senza penalità, che ha visto le azzurre chiudere a quota 260.8183 con un’impressione artistica importante (97.1500) e un’esecuzione di 163.6683, alle spalle degli Stati Uniti (266.9333). La squadra italiana ha riproposto la disco dance elettronica, sulle note della Disco Dance Carneval Quintino, coreografata della campionessa olimpica di Atene 2004 e Pechino 2008 Anastasia Ermakova, del franco-statunitense, ex atleta di nuoto artistico, Stephan Miermont e della coreografa canadese Elisabeth Price. “Si va gara per gara, siamo contente di quello che abbiamo fatto oggi”, le parole di una sorridente Lucrezia Ruggiero, ben più sollevata rispetto a ieri, dopo il nono posto (poi trasformato in sesto per il ricorso accolto delle azzurre) nel duo tecnico. L’Italia si gode un buon piazzamento ai fini della classifica generale che determinerà la qualificazione olimpica. E festeggia il compleanno di Roberta Farinelli, tecnico responsabile degli esercizi di squadra: “Oggi era importante entrare in acqua concentrate e non prendere basemark. Ci siamo riuscite. Tutte brave”, le sue parole.