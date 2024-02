Tuffi, Mondiali Doha 2024: Jodoin Di Maria in finale nella piattaforma femminile, eliminata Biginelli

Sarah Jodoin Di Maria si è qualificata per la finale della piattaforma 10m femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Dopo il quarto posto nei preliminari, l’azzurra non è riuscita a ripetersi ed ha totalizzato il settimo punteggio complessivo (293.75). Ciò che contava era però arrivare in finale e la classe 2000 l’ha fatto. Dopo un avvio di gara non entusiasmante, Jodoin Di Maria si è riscattata grazie al terzo tuffo – che ha superato i 60 punti – per poi chiudere in bellezza con un ultimo tuffo che le ha fruttato 72 punti. Nel complesso si poteva fare meglio, ma Sarah potrà assolutamente giocarsi le sue carte in ottica podio in finale.

Niente da fare invece per Maia Biginelli, la cui avventura all’Hamad Aquatics Centre di Doha è volta al termine con l’amaro in bocca. Il secondo tuffo da 65.80 punti l’aveva fatta sognare, regalandole persino il provvisorio ingresso nelle 12. La situazione, però, è rapidamente precipitata e l’azzurra non è riuscita a confermarsi sui suoi livelli, vedendo sfumare le speranze di finale già con un tuffo d’anticipo visto il pessimo punteggio di 34.80 totalizzato in occasione del quarto turno. Inevitabile per lei la diciottesima e ultima posizione con un totale di 241.40.

A senso unico, come ormai da tempo, la lotta per le posizioni di vertice, monopolizzata dalla Cina. Yuxi Chen ha dominato con 421.85, seguita dalla connazionale Hongchan Quan, seconda con 405.30. Staccate di quasi un centinaio di punti la nordcoreana Kim e la britannica Spendolini, che verosimilmente contenderanno il podio alle messicane Orozco Loza e Agundez Garcia. Appuntamento alle ore 16:30 con la finale (SEGUI IL LIVE).

