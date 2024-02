Gravina ricorda Giacomo Losi: “L’Italia del calcio perde un altro grande campione”. Roma col lutto al braccio

Tramite una nota ufficiale, la Federcalcio ha voluto ricordare Giacomo Losi, ex calciatore scomparso all’età di 88 anni. La squadra a cui era più legato era proprio la Roma, che in occasione della partita di Serie A contro il Cagliari scenderà in campo con il lutto al braccio. Inoltre, prima del calcio d’inizio, verrà osservato un minuto di silenzio allo Stadio Olimpico.

“A pochi giorni dalla scomparsa di Gigi Riva, l’Italia del calcio perde un altro grande campione che ha dedicato la sua carriera ad una sola squadra, diventandone una bandiera e stabilendo un fortissimo legame con la città pur non essendovi nato. È stato un esempio di correttezza in campo e fuori, un vero capitano che ha saputo entrare nel cuore di diverse generazioni di tifosi” ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Figc.