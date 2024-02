Tuffi, Mondiali Doha 2024: Giovannini e Sargent Larsen centrano la semifinale dalla piattaforma, carta olimpica a un passo

Carta olimpica a un passo per Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen, bravissimi a qualificarsi per la semifinale dalla piattaforma 10m maschile, gara di tuffi valida per i Mondiali di Doha 2024. Giovannini ha concluso i preliminari al tredicesimo posto con un totale di 379.75 punti. Nonostante un terzo tuffo da dimenticare, l’azzurro è stato bravo a riscattarsi immediatamente e poi a chiudere in bellezza con un triplo e mezzo indietro raggruppato che gli ha fruttato 74.25 punti.

Più sofferta la qualificazione per Sargent Larsen, approdato in finale con il diciottesimo punteggio. 365.85 i punti ottenuti da Andreas, che nonostante qualche errore di troppo non si è disunito ed ha alzato il livello nel momento decisivo, chiudendo con un super tuffo da 71.40 punti. Il pass olimpico non è ancora certo per i due azzurri, ma basterà di evitare di arrivare negli ultimi due posti in semifinale. Per quanto riguarda la zona medaglie, si rinnova il duello cinese, con Cao Yuan (503.80), che ha preceduto il connazionale Yang Hao (497.70). Terzo posto infine per il britannico Noah Williams (451.95).

