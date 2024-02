Barcellona: 23 milioni da versare al fisco per operazioni fatte tra il 2012 e il 2015

Il Barcellona rischia di dover versare circa 23 milioni di euro al fisco in concetto di arretrati Irpef. Secondo una nota del tribunale dell’Audiencia Nacional, queste cifre corrispondono ad operazioni risalenti al periodo 2012-2015, e si riferiscono a prestazioni versate ad agenti dei giocatori. “Dai fatti accertati dall’Ispettorato risulta che i pagamenti effettuati dalla Società sono stati effettuati in nome e per conto degli atleti, effettivi destinatari delle prestazioni rese dagli agenti, mentre risulta che gli agenti prestano un servizio commissionato dal Club o in rappresentanza del Club, fatto che non viene in alcun modo accreditato”, recita la sentenza. “L’Ispettorato giunge alla conclusione che il rapporto instaurato tra il Barcellona e gli agenti serve esclusivamente a coprire pagamenti effettuati dal Club ai giocatori”. Stando ai media iberici, questa risoluzione è passibile di ricorso, che il club ha già fatto sapere di voler presentare.