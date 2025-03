Prosegue a Trieste la Coppa Los Angeles 2028 di tuffi. Al Centro Federale “B. Bianchi” del capoluogo giuliano, il capitano azzurro Giovanni Tocci (Esercito/AQA Cosenza) ha trionfato nel trampolino da 3 metri maschile, confermando una buona condizione fisica e la solita esperienza. Il classe ’94 cosentino ha concluso con il punteggio di 440.60 senza commettere errori, con un quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 85.50 punti e un doppio salto mortale e mezzo avanti con due avvitamenti da 78.20. Secondo posto per un ritrovato Francesco Porco (Fiamme Oro/AQA Cosenza) con il punteggio di 393.00, seguito da Matteo Santoro (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi) con 363.75 e una prova con qualche sbavatura di troppo a differenza di ieri. Fuori dal podio il campione europeo Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), quarto con 363.05.

Nel trampolino da 1 metro femminile è arrivato il bis di Matilde Borello (Blu 2006 asd), vincitrice con il punteggio finale di 249.55 e ancora una volta davanti a Elisa Pizzini (Fiamme Gialle Nuoto/Circolo Cano), seconda con 233.70. Completa il podio Giorgia De Sanctis (GS Fiamme Oro) con 220.10, che supera di poco la veterana Elena Bertocchi, solo quarta. A concludere la serata è stato il successo dalla piattaforma 10 metri femminile di Sarah Jodoin Di Maria (GS Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi). La classe 2000 con origini canadesi ha vinto la gara con il punteggio di 319.70, nettamente davanti a Maia Biginelli (GS Fiamme Oro) e Marianna Cannone (US Triestina Nuoto), le quali hanno concluso rispettivamente con 257.05 e 180.15.

Tuffi: i risultati di ieri nella Coppa Los Angeles 2028

Ieri invece, sempre in occasione della Coppa Los Angeles 2028, si sono disputate le gare prime tre gare, a cominciare dal trampolino 1 metro maschile. La vittoria è andata a Matteo Santoro, bravo ad alzare il suo livello dopo un’eliminatoria inferiore alle attese; il 18enne romano ha concluso la gara con il punteggio totale di 363.00 punti, merito anche di un ottimo doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (da 72.00 punti). Piazza d’onore per Giovanni Tocci, che paga l’errore in ingresso proprio del doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (solo 27.00 punti), ed è secondo con il punteggio di 360.10. Infine chiude il podio sul terzo gradino Stefano Belotti (355.85).

Nel trampolino 3 metri femminile invece si è imposta Matilde Borello, regolando di misura Elisa Pizzini al termine di una gara molto tirata. 275.05 il punteggio della vincitrice, contro i 274.4 dell’avversaria; più staccata invece Beatrice Gallo, terza ma con il punteggio di 226.60. In chiusura grandi performance nella piattaforma 10 metri maschile, che ha visto il successo di Riccardo Giovannini davanti al campione del mondo juniores Simone Conte. Il 22enne romano ha totalizzato 395.70, con un grande doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (76.50 punti); il 18enne capitolino ed oro iridato giovanile invece non va oltre i 369.35, e paga soprattutto un negativo triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato (34.65). Chiude in terza posizione infine Francesco Casalini (357.35).