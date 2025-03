Al PalaPrometeo di Ancona va in archivio anche la seconda tappa dei campionati di A1 di ginnastica artistica. E dopo il fine settimana inaugurale di Montichiari, anche davanti al caloroso pubblico del capoluogo marchigiano festeggiano al femminile la Libertas Vercelli e al maschile la Gynastics Romagna Team, entrambe già vincitrici nel primo appuntamento stagionale.

GRANDE EMOZIONE PER IL RIENTRO DI ASIA D’AMATO

Un pomeriggio ricco di avvenimenti in particolare tra le ragazze, dato che tornavano in gara alcune delle grandi protagoniste di Parigi 2024 come Manila Esposito e Alice D’Amato, ma il boato più grande è stato riservato ad Asia D’Amato, di nuovo salita sulle parallele nove mesi dopo il tremendo infortunio che l’ha costretta a saltare l’appuntamento più importante della carriera. Ma questa sarà anche la stagione delle nuove leve, e allora Giulia Perotti trascina ancora al successo la sua squadra con un totale di 158.650 punti, davanti alla Ginnastica Civitavecchia di Esposito con 157.750 e alla Brixia Brescia delle gemelle D’Amato con 157.100. A chiudere la top-5 l’Artistica ’81 Trieste e l’Unione Sportiva Renato Serra.

Ancora guidata da Lorenzo Casali, la Gymnastic Romagna Team con il suo 237.650 ha conquistato abbastanza nettamente il successo nella prova GAM, precedendo la Ginnastica Pro Carate con 233.050. Podio a pari merito per i padroni di casa della Giovanile Ancona e per la Virtus Pasqualetti, entrambe a 232.050 punti.

In campionato la Libertas Vercelli guida con quattro lunghezze di vantaggio su Brixia Brescia e Ginnastica Civitavecchia al femminile; al maschile vantaggio di più di undici punti per la Gymnastic Romagna Team sull Pro Carate.

I RISULTATI IN SERIE A2 E SERIE B

Nella giornata di ieri, sempre presso il Pala Prometeo della città marchigiana, si erano svolte le prove valevoli per il Campionato di A2. In campo femminile secondo successo stagionale per la Juventus Nova Melzo, che con il suo punteggio complessivo di 152.350 ha prevalso sull’A.G. Biancovederde Imola (151.250) e sulla Fortitudo 1875, terza sul podio con 146.900 di score. Hanno chiuso la top-5 Sport Bollate e Ginnastica Pavese. La classifica del campionato dice Juventus Nova Melzo ovviamente davanti a tutte, con A.G. Biancoverde e Sport Bollate all’inseguimento. Gara maschile di A2 che invece è andata alla Pro Patria Bustese, che guidata da Nicola Bartolini ha vinto con un certo margine sulla Ginnastica Civitavecchia: 155.350 contro 153.900. Terzo gradino del podio per A.G.S Eur con 150.500. In classifica guida la Pro Patria Bustese davanti a EUR e Campania 2000. In Serie B vittoria per il Fermo 85 con dieci punti di vantaggio sulla Ginnastica Artistica Stabia nella gara maschile; terzo posto per la Centro Ginnastica Pontino. Tra le ragazze successo dell’Asd Geas su San Giuseppe Sdd e Ghislanzoni Gal.

ON DOMAND SU SPORTFACEE TV

Per chi se la fosse persa in diretta, la prova di Serie A1 potrà essere vista on demand con il commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo, su Sportface Tv, la piattaforma OTT del gruppo Nexting, che per il secondo anno consecutivo sarà la casa della ginnastica, per tutta la stagione agonistica di gare nazionali e non solo. Questo fine settimana, infatti, trasmetterà anche le finali della Coppa del Mondo da Baku.