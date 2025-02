I tuffi tornano protagonisti a Bolzano. Il Trentino-Alto Adige ospiterà, dal 7 al 9 febbraio, i campionati italiani invernali di categoria (ragazzi, juniores e seniores). La manifestazione, organizzata dalla Bolzano Nuoto con il supporto fondamentale della Federazione Italiana Nuoto, si disputerà alla piscina coperta “Karl Dibiasi” e sarà valida come selezione per l’8 nazioni e gli Europei juniores. In gara centocinque atleti (53 ragazze e 57 ragazzi) in rappresentanza di diciotto società. La rassegna prenderà il via alle 09.00 del 7 febbraio con il trampolino tre metri della categoria ragazzi. I seniores faranno il loro esordio nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, con trampolino un metro seniores femminile e tre metri seniores maschile. Il giorno dopo si invertiranno le gare con trampolino tre metri seniores femminile e trampolino un metro seniores maschile. Il 9 febbraio piattaforma sia al maschile che al femminile.

Assenti molti big

Al femminile contingente italiano che non potrà contare sulle proprie atlete top. Sara Jodoin di Maria proseguirà gli allenamenti in Australia per il mese di febbraio. Assente anche Elena Bertocchi, quarto posto nel trampolino 3 metri e nel sincro a Parigi 2024 insieme a Chiara Pellacani. La stessa Pellacani ha deciso di rientrare negli Usa per proseguire allenamenti e studi. La romana classe 2002 si è trasferta quattro anni fa negli States per studiare in college e crescere a livello personale lontana dalla propria famiglia. Nel 2022 e nel 2023 ha frequentato la Louisiana State University. Nel 2024 ha iniziato gli ultimi due anni di studi accademici all’Università di Miami. Nella giornata di ieri ha certificato il ritorno in Florida con un post sul proprio profilo Instagram.

Al maschile invece ci saranno Matteo Santoro, alla prima uscita stagionale dopo il piccolo infortunio al ginocchio destro che ne ha condizionato parte della preparazione, Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia e Riccardo Giovannini.

Il programma

1^ giornata – venerdì 7 febbraio

9.00 Trampolino 3 metri ragazzi

Trampolino un metro ragazze

Piattaforma juniores fem

15.00 Piattaforma juniores mas

Trampolino un metro seniores fem

Trampolino 3 metri seniores mas

2^ giornata – sabato 8 febbraio

9.00 Piattaforma ragazze

Trampolino un metro ragazzi

Trampolino 3 metri juniores mas

14.30 Trampolino un metro juniores fem

Trampolino 3 metri seniores fem

Trampolino un metro seniores mas

3^ giornata – domenica 9 febbraio

9.00 Trampolino un metro juniores mas

Trampolino 3 metri ragazze

Piattaforma ragazzi

14.00 Trampolino 3 metri juniores fem

Piattaforma seniores mas

Piattaforma seniores fem

Seniores Maschili

ZANCO FEDERICO Blu 2006 asd – Torino

LAITEMPERGHER SIMONE Bolzano Nuoto

VOLPE ANTONIO Bolzano Nuoto

TORRES GARCIA LEONARDO YAKU Centro Sp.vo Carabinieri

TIMBRETTI GUGIU EDUARD CRISTIAN Centro Sportivo Esercito

TOCCI GIOVANNI Centro Sportivo Esercito

VERZOTTO JULIAN Circolo Canottieri Aniene

BELOTTI STEFANO Fiamme Gialle – Nuoto

AUBER GABRIELE G.S. Marina Militare 94

CASALINI FRANCESCO G.S. Marina Militare

MARSAGLIA LORENZO G.S. Marina Militare

SANTORO MATTEO G.S. Marina Militare

CAFIERO MATTEO GS Fiamme Oro

CARDOGNA TOMMASO GS Fiamme Oro

GIOVANNINI RICCARDO GS Fiamme Oro

NASCIMBEN ALESSIO GS Fiamme Oro

PORCO FRANCESCO GS Fiamme Oro

ZANGARA MILO GS Fiamme Oro 04

GIANCOLA FEDERICO BRUNELLO MR Sport F.lli Marconi

SALICE FILIPPO MR Sport F.lli Marconi

PRYGOROV OLEKSIY Trieste Tuffi Edera 1904

Seniores Femminili

NERONI ELETTRA Asd Carlo Dibiasi

BORELLO MATILDE Blu 2006 asd – Torino

TARRICONE ALICE Blu 2006 asd – Torino

CRAVEDI SUSANNA Bolzano Nuoto

MINOTTI SOFIA Bolzano Nuoto

SIGNORELLO GRETA Buonconsiglio Nuoto

GONINI VIOLA Centro Sp.vo Carabinieri

CURTI REBECCA JADE RACHELE Circolo Canottieri Aniene

PIZZINI ELISA Fiamme Gialle – Nuoto

BRAGANTINI CECILIA Fondazione M.Bentegodi

BIGINELLI MAIA GS Fiamme Oro

PESCE IRENE MR Sport F.lli Marconi

PIREDDA ANGELICA MR Sport F.lli Marconi