Con il calciomercato invernale in chiusura a mezzanotte, la Juventus pianifica i colpi della prossima estate in vista della nuova stagione. Giuntoli ha già chiuso il primo colpo del prossimo anno.

Che la Juventus stia vivendo un crisi, al di là del risultato di ieri contro l’Empoli, non è certo una cosa nuova. Al centro delle polemiche sono finiti in tanti, partendo dalla dirigenza che avrebbe perso il polso della situazione, fino ad arrivare alla confusionaria gestione di Motta e all’astinenza di Dusan Vlahovic. In questo inverno Giuntoli ha cercato di correre ai ripari e con ogni probabilità ne vedremo i frutti, se ci saranno, tra qualche settimana.

E’ opportuno però considerare questa stagione come un’annata di transizione a questo punto, che sia Champions o meno. I risultati migliori saranno attesi per l’anno prossimo, con i tifosi fiduciosi che la dirigenza sia abile a non cadere negli errori dello scorso mercato estivo: gli oltre 200 milioni spesi finora hanno portato a ben poco. L’11 febbraio ci dirà tante cose sul percorso in Champions della Juventus, tuttavia ciò che delude maggiormente è il cammino in campionato, cosa che il prossimo anno non può assolutamente ripetersi. I tifosi bianconeri meritano ben altro…

Osimhen con Spalletti, giugno mese di fuoco

Victor Osimhen ha una clausola rescissoria di 75 milioni sul groppone, la quale però non è esercitabile da squadre del campionato di Serie A. Giuntoli farebbe carte false per l’attaccante nigeriano che sta ben facendo in quel di Istanbul, ma che sulla panchina ci sia ancora Thiago Motta è tutto da vedere. Poi c’è il nodo Vlahovic da sciogliere, che fine farà l’attaccante serbo? Le pretendenti sono molte ma l’ingaggio di 12 milioni a stagione spaventa un po’ tutte: uno scambio Vlahovic-Osimhen sembra inoltre impraticabile.

Intanto Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha avanza un’ipotesi velata, oltre a qualche critica all’indirizzo della società. Va bene Osimhen per giugno, ma il colpo potrebbe essere Luciano Spalletti in panchina, anche se sarà difficile vederlo lontano dalla Nazionale prima dei prossimi Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti. Con Allegri a spasso comunque potrebbe innescarsi un giro di panchine di tutto rispetto. Le parole di Paolo Paganini hanno in ogni caso scatenato un discreta discussione sul suo profilo X: “Curioso come si torni a parlare adesso di Osimhen alla Juventus per giugno (con Spalletti in panchina?) quando a oggi che mancano 3 giorni alla fine del mercato non sia ancora arrivato un difensore”.