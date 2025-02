L’Atp ha da poco ufficializzato il calendario della stagione 2026. Si parte il 2 gennaio, e non a dicembre come accaduto nelle ultime stagioni, con la solita United Cup, che si disputerà tra Perth e Sydney. Conferme per i 250 di Brisbane e Hong Kong, che apriranno i tornei Atp il 5 gennaio. Seguiranno gli altri 250 di Adelaide e Auckland, che fungeranno da preparazione al primo Slam dell’anno. Gli Australian Open partiranno il 18 gennaio. Per quanto riguarda gli altri tornei del Grande Slam, il Roland Garros inizierà il 24 maggio, Wimbledon il 29 giugno e gli Us Open il 31 agosto. Internazionali d’Italia che prenderanno il via il 6 maggio, pochi giorni dopo la fine del Masters 1000 di Madrid (inizio 22 aprile). Marzo sarà il mese dei Masters 1000 americani con il Sunshine Double tra Indian Wells (4 marzo) e Miami (18 marzo). Solito fine stagione tra tournée asiatica ed Europa. A ottobre il Masters 1000 di Shanghai (7 ottobre) per poi volare in nel Vecchio Continente per i 500 sempre ben frequentati di Basilea e Vienna (26 ottobre). Il 2 novembre via all’ultimo Masters 1000 dell’anno. Si giocherà come al solito a Parigi, ma non alla Accor Arena di Bercy. Si passa alla Defence Arena, che questa estate ha ospitato nuoto e pallanuoto ai Giochi Olimpici. Atp Finals confermate in Italia (15 novembre) e Next Gen Finals sempre a Jeddah. Un totale di 56 tornei divisi in 9 Masters 1000, 16 Atp 500, 29 Atp 250 e le Finals (Atp e Nex Gen) per una stagione che sarà come sempre memorabile e ricca di sorprese e colpi di scena.

La nota dell’Atp

L’ATP Tour intrattiene un miliardo di fan in tutto il mondo, con oltre 5,5 milioni di persone che partecipano di persona ai tornei ogni anno. Nel 2026, il Tour continuerà a promuovere le riforme chiave di OneVision, tra cui la condivisione degli utili al 50-50 negli eventi ATP Masters 1000 e l’ampliamento dei bonus pool nei tornei Masters 1000 e ATP 500, basandosi sui compensi record dei giocatori forniti negli ultimi anni. “Il calendario del 2026 riflette tutto ciò su cui abbiamo lavorato tramite OneVision: migliorare l’esperienza dei fan, far crescere i nostri tornei e offrire ai giocatori più valore. Con eventi premium in alcune delle città più iconiche, stiamo mostrando ciò che rende il nostro sport così speciale. La scorsa stagione, abbiamo registrato una partecipazione da record e siamo entusiasti di mantenere questo slancio anche l’anno prossimo”, le parole del presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi.

Le novità

Conferme per tutti i Masters 1000 e gli Atp 500, mentre tra i 250 ci sono delle novità da registrare. Il torneo di Estoril tornerà in calendario e si disputerà nel mese di ottobre, scelto al posto di febbraio (edizione 2024). Il torneo di Marsiglia, che quest’anno si giocherà dal 10 al 16 febbraio, è stato spostato a ottobre. Il 250 di Stoccolma libera un posto a ottobre e andrà in scena nel mese di novembre. Slot nel mese di novembre che è stato liberato dal torneo di Metz, che non si disputerà e in sostanza verrà sostituito da Estoril.