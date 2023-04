Tuffi, a Torino il via gli Assoluti invernali: presente Tania Cagnotto

Per il quindicesimo anno di fila, dal 2008 ad oggi, Torino torna ad essere capitale d’Italia dei tuffi. La Piscina-Museo da venerdì 21 a domenica 23 aprile apre le porte agli azzurri, in cerca della qualificazione ai campionati del mondo a Fukuoka. Le eliminatorie dalle 9.30 e finali dalle 17 venerdì e sabato, eliminatorie alle 10 e finali sincro dalle 11.15 domenica mattina, le gare saranno trasmesse in diretta e differita su Rai Sport e Raiplay2 nelle tre giornate. Venerdì 21 aprile Rai Sport dalle 18, sabato 22 aprile Raiplay2 dalle 18 e domenica 23 aprile Rai Sport differita dalle 18.30.

Cinquantatré atleti azzurri iscritti: 21 femmine e 32 maschi, 18 coppie sincro: 5 femminili e 4 maschili dai tre metri, 2 e 5 dalla piattaforma e due dalla piattaforma mixed.

Quindici società: Carlo Dibiasi, Bergamo Nuoto, Bolzano Nuoto, Carabinieri, Aniene, Fondazione Bentegodi, Marina Militare, Fiamme Oro, MR Sport F.lli Marconi, Trieste Tuffi Edera, AQA Cosenza, Blu 2006 Torino, Esercito, Fiamme Gialle e Triestina Nuoto.

Le Nazioni ospiti sono sette: Finlandia, Georgia, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia e Svizzera. Gli atleti stranieri partecipanti sono 18 (11 femmine e 7 maschi) più tre coppie sincro. Ci sarà anche Tania Cagnotto per gli Assoluti Open BPER e per i 90 anni della piscina Monumentale.