Tour of The Alps 2023, risultati e classifica quarta tappa: Muhlberger beffa Pellizzari

L’austriaco Gregor Muhlberger della Movistar conquista il successo nella quarta tappa del Tour of The Alps 2023, 152.9 km da Rovereto a Predazzo. Il corridore del team spagnolo, dopo una fuga andata in porto, beffa a pochi metri dalla fine il norvegese Torstein Traeen e l’azzurro Giulio Pellizzari, terzo sul traguardo ed autore di una grande prestazione. Finiscono ai piede del podio l’altro austriaco Patrick Konrad e il sudafricano Stefan De Bod, mentre l’italiano Marco Frigo ottiene una bellissima settima piazza; completano la top ten il francese Geoffrey Bouchard, il britannico Mark Donovan e lo spagnolo Antonio Pedrero. Ecco l’ordine di arrivo della quarta tappa del Tour of The Alps:

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO 4^ TAPPA TOUR OF THE ALPS 2023