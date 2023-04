Inter, attesa per il ricorso sulla squalifica di Lukaku: domani l’esito

Archiviata la storica qualificazione alla semifinale di Champions League, l’Inter deve guardare avanti in vista dei numerosi impegni che la attendono. Dopo la trasferta di Empoli in campionato, infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi torneranno in campo mercoledì per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Proprio in vista di questa importante sfida l’Inter è in attesa del ricorso contro la squalifica di Romelu Lukaku, il cui esito arriverà nella giornata di domani con la decisione della Corte d’Appello. Il club meneghino ha letto il referto dell’arbitro e degli uomini della Procura Federale per poi presentare appello la scorsa domenica. I nerazzurri hanno fatto leva sul tipo di esultanza di Lukaku, che ha già ripetuto i medesimi gesti anche in altre partite, su tutte quella delle qualificazioni agli Europei tra Belgio e Svezia.