Mondiali tuffi grandi altezze Doha 2024: Iffland batte Carlson, Elisa Cosetti ottava

MEDAGLIERE AGGIORNATO

RISULTATI 14 FEBBRAIO

Un’infinita Rhiannan Iffland vince la finale dei tuffi dalle grandi altezze (20m). La 32enne australiana si prende l’oro (342 punti), quarta volta in carriera dopo Budapest 2017, Glasgow 2019 e Fukuoka 2023, grazie a un ultimo tuffo da 102 punti. Battuta all’ultima serie la canadese Carlson (320.70), che precede di meno di mezzo punto la connazionale Macaulay (320.35) completando lo stesso podio di Fukuoka. Medaglia di legno per l’americana Arnett (300.05). Chiude la top 5 l’australiana Pennisi (291.95). Molto bene Elisa Cosetti, che al secondo Mondiale in carriera, chiude all’ottavo posto con 272.90 punti.