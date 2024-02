NBA: buona la prima per i nuovi Lakers, esordio per Dinwiddie

Nella notte è arrivata la vittoria casalinga per i Los Angeles Lakers per 125-111 sui Detroit Pistons. I gialloblù dominano i primi due quarti, segnando la bellezza di 71 punti in appena 24 minuti di gioco. Il successo ottenuto da Lebron e compagni gli permette di continuare la loro corsa ai playoff, ora la squadra di coach Ham si trova al 9° posto della Western Conference, in piena zona play-in.

A decidere il match per i padroni di casa ci pensa il terzetto James-Russell-Davis. The Chosen One realizza 25 punti, con il 60% dal campo, serve 8 assist e si port a casa 1 rimbalzo. Per il fenomeno in maglia 23 ora mancano 182 punti per arrivare a quota 40000 in carriera, un numero impressionante che testimonia quanto il fenomeno di Akron abbia segnato la storia di questo gioco. Match solido di Anthony Davis, che oltre che ha segnare 20 punti, mette a referto 4 assist, e soprattutto 14 rimbalzi e 6 stoppate, dominante in entrambe le metacampo. Ottima prestazione di D’Angelo Russell che con 21 punti da un bel contributo alla vittoria finale.

Il grande osservato di serata era però Spencer Dinwiddie, all’esordio poiché appena arrivato dal mercato free agent. Il nuovo numero 26 gialloviola, dopo lo scambio che lo ha portato da Brooklyn a Toronto, è stato tagliato dalla squadra canadese, e quindi l’ex guardia dei Dallas Mavericks, tra le altre, ha deciso quindi di accasarsi con i Lakers poiché senza contratto. Nella partita di questa notte, Dinwiddie ha giocato per ben 31 minuti, registrando 6 punti, 2 rimbalzi, 7 assist e ben 2 palle rubate, non una super prestazione per la guardia ex Nets.

La regular season è ancora lunga, e il neoacquisto avrà sicuramente il tempo di entrare alla grande negli schemi di coach Ham. L’arrivo del nuovo numero 26 aggiunge grande esperienza e profondità al roaster gialloblù, che anche quest’anno farà di tutto per arrivare fino in fondo.