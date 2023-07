Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: Tocci e Marsaglia male nella finale dai 3 metri. Oro al cinese Wang

Si chiude con una finale deludente l’ottimo percorso di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel trampolino dai 3 metri ai Mondiali di Fukuoka 2023. Gli azzurri, che ieri avevano centrato l’obiettivo di conquistare due carte olimpiche per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi, oggi sono stati protagonisti di un atto conclusivo piuttosto anonimo e caratterizzato da almeno un paio di errori grossolani. Alla fine Marsaglia e Tocci occupano le ultime due posizioni di una classifica in cui l’oro e l’argento anche quest’oggi sono andati alla Cina. Sul gradino più alto del podio Zongyuan Wang con un totale di 538.10 davanti ad un meraviglioso Osman Olvera Ibarra: il 19enne riesce a prendersi l’argento davanti all’altro cinese Long.

LA GARA – La prova dei due azzurri parte alla grande, al punto che dopo le prime due rotazioni Giovanni Tocci si trova in terza posizione con un bottino di 152.75 punti e Lorenzo Marsaglia lo insegue a 149.35; nella prima serie da segnalare anche il non abituale errore di Daoyi Long, con un 66.30 che lo costringe a fare gara di rincorsa, di certo un qualcosa a cui i tuffatori cinesi non sono abituati. Dalla terza serie in poi, però, le cose si capovolgono. Gli azzurri, prima Tocci e poi Marsaglia, commettono errori abbastanza grossolani e finiscono in fondo alla classifica, mentre Long con valutazioni sempre sul 9 non impiega molto a risalire e dopo la quarta serie è già tornato in seconda posizione dietro l’imprendibile Wang. Mentre i due azzurri visibilmente stanchi sia a livello fisico che mentale accusano il colpo e non riescono a risalire, sale in cattedra Osmar Olvera Ibarra che chiude la sua gara con due tuffi ai limiti della perfezione: un 98.80 e un 99.45 gli consegnano l’argento in mezzo ai due asiatici.

“Non sono molto soddisfatto, ma ieri è stata una di quelle giornate che ti consumano tutte le energie anche nelle emozioni che provi. Ci è mancata quella lucidità che avevamo ieri. Un po’ di stanchezza ha influito, ci può stare e nello sport accade di continuo. Per me era la prima finale mondiale, ero anche un po’ teso e i tuffi non sono venuti molto bene”. Così Giovanni Tocci al termine della gara ai microfoni Rai in mixed zone. “Non è andata come avrei voluto, ho sbagliato il quarto tuffo e quell’errore ha rovinato un po’ la gara. Resto soddisfatto di essere uno dei primi 12 al mondo e l’obiettivo era prendere il pass olimpico” dice Lorenzo Marsaglia.