Roma, il Messaggero: “Pellegrini dice no all’Arabia Saudita”

L’Arabia Saudita ci ha provato anche per Lorenzo Pellegrini, ma in questo caso è arrivato un secco no dal capitano della Roma. Lo riporta il Messaggero, precisando che il sondaggio di Al Ittihad e l’Al Nassr, appartenenti all’area del Fondo Pif, si è manifestato una ventina di giorni fa. La risposta di Pellegrini è stata però netta: “No, grazie”, riporta il quotidiano romano. Pellegrini non vuole lasciare la Roma, squadra di cui è capitano e tifoso. E allo stesso tempo il numero 7 cerca una grande stagione in Serie A per regalarsi gli Europei del 2024 in azzurro (quelli del 2021 li saltò per infortunio). Josè Mourinho potrà quindi contare su uno dei suoi fedelissimi anche nella terza stagione dello Special One nella Capitale.