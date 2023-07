Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: Tocci e Marsaglia in finale dai 3 metri. Arrivano due pass olimpici per l’Italia

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia centrano il duplice obiettivo ai Mondiali di Fukuoka 2023: sono in finale nel trampolino dai 3 metri e guadagnano due carte olimpiche non nominali per Parigi 2024. Una gran bella prova da parte di entrambi gli atleti azzurri, che già nella nottata italiana erano riusciti a superare indenni l’eliminatoria rispettivamente con il quinto e dodicesimo punteggio. Poi, una semifinale davvero ben interpretata sia da Giovanni che da Lorenzo, sin dalla prima rotazione sempre tra i primi 12 della classifica, ovvero coloro che avrebbero staccato il pass per l’atto conclusivo. Tocci chiude con uno score di 435.95 simile a quello ottenuto nell’eliminatoria e che gli vale il settimo posto; importante il miglioramento di Marsaglia, che passa dai 403.20 della prima prova ai 430.20 e all’ottava piazza di questa gara. L’appuntamento con la finale è fissato per domani mattina, ma il primo grande obiettivo è stato centrato.

LE DICHIARAZIONI – “Vale più di una medaglia. E’ andato tutto come avrei voluto, è un anno che preparo questa gara e il lavoro e i sacrifici sono stati ripagatati”, afferma un entusiasta Lorenzo Marsaglia ai microfoni della Rai. “Oggi ero molto tranquillo, stavo pensando a godermi il momento rispetto alle ultime gare dei giorni scorsi in cui ero stato un po’ troppo teso. Mi sono preso tutto il tempo a mia disposizione e mi son goduto il momento. Dopo aver ottenuto il pass olimpico sarò carico per la finale di domani. Avrò tanta energia per provare a fare qualcosa di inaspettato”.

Visibilmente soddisfatto anche Giovanni Tocci: “Sono molto emozionato, ho poche parole per descrivere tutto questo. La felicità è alle stelle. L’obiettivo di tutta la stagione era arrivare qui in forma e cercare il pass per Parigi. Non era affatto facile, eravamo in 67 a partecipare a questa gara in mattinata. Tra eliminatoria e semifinale solo un’ora e mezza di pausa, è stata una giornata piena ma ricca di emozioni. In finale saremo rilassati dopo aver ottenuto il pass olimpico. Tutto quello che arriverà sarà un di più”.