Inter, Onana saluta: “Lascio una famiglia, sarò interista per sempre. E chissà, un giorno magari tornerò…”

André Onana si appresta a diventare il nuovo portiere del Manchester United e dopo una bella stagione vissuta all’Inter saluta il popolo nerazzurro sulle pagine della Gazzetta dello Sport: “Ho voglia di ripartire con la mia nuova squadra ma una parte del mio cuore è triste: lasciare l’Inter significa lasciare una famiglia, non una normale squadra. Ho capito che essere dell’Inter è un modo di stare al mondo, di vivere la vita”.

“L’importante è essere onesti e dire sempre la verità alla gente. Io sono una persona che vuole sempre nuove sfide. Giocare in Premier e per un club come lo United è irresistibile. Tutte le parti volevano che ciò accadesse… Ma ciò che conta è che se fossi rimasto sarei stato ugualmente felice perché all’Inter non ho mai avuto alcun problema. Anzi, a Milano è nata una magia che è quasi difficile da spiegare”. Ma ora, appunto, è il momento dei saluti e dei ringraziamenti: “Grazie è la parola che voglio usare: la dico a tutti i lavoratori della Pinetina e della società, ai dirigenti, al presidente, al mister, ai compagni. Ma soprattutto ai tifosi: ho sentito che mi volevano davvero bene. Ho giocato a Milano un anno, ma sarò interista per sempre. Chissà, la vita è imprevedibile, magari un giorno tornerò anch’io… Intanto, non smetterò di cantare quel coro che mi piace così tanto: “Per tutti quei chilometri che ho fatto con te, Internazionale devi vincere…”.