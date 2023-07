Mondiali Fukuoka 2023, Tuffi: Pellacani quinta nel trampolino 3m, Yiwen Chen oro

La cinese Yiwen Chen ha vinto l’oro nella finale femminile del trampolino 3 m ai Mondiali di Fukuoka 2023, in una gara che ha visto le azzurre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi chiudere rispettivamente al quinto e al dodicesimo posto. La cinese classe 1999 ha totalizzato 359.50, riuscendo a precedere la connazionale Yani Chang (341.50) e la canadese Pamela Ware (332.00), che la spunta per il bronzo sull’australiana Maddison Keeney (327.95), che con l’ultimo tuffo aveva messo pressione sulla 30enne di Greenfield Park.

Chiara Pellacani inizia la sua finale col doppio e mezzo indietro e totalizza 63.00, mentre Elena Bertocchi col doppio salto mortale e mezzo ritornato si ferma a 56.70. L’acuto di Pellacani arriva col triplo e mezzo avanti carpiato che le permette di collezionare 66.65 e di scalare sempre più posizioni fino al quinto posto con 308.15, davanti alla statunitense Hailey Hernandez (307.15), la giapponese Sayaka Mikani (305.25) e la svedese Emilia Nilsson Garip (302.25), che sbaglia l’ultimo doppio e mezzo ritornato. “Sono soddisfatta perché ho fatto una gara regolare, abbastanza buona – le parole di Pellacani -. Non ero mai arrivat quinta dai 3 metri, ma c’è qualcosa che mi lascia un po’ così. Non essendo al top, forse, pretendo cose che non posso fare in questo momento”. Domani il sincro trampolino 3m misto con Matteo Santoro: “La stanchezza si fa sentire, ma sono contenta di gareggiare con Matteo perché con lui mi diverto sempre”. Chiude col soriso Elena Bertocchi (269.95): “Nonostante la posizione, sono contenta. Non mi ero preparata per questa gara, sono arrivata distrutta, è stato un tour de force. Ho dato il meglio di me”.