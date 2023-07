Calciomercato, Milan vicino a Okafor: al Salisburgo circa 15 milioni

Noah Okafor è a un passo dal Milan. A riportarlo è stato Fabrizio Romano, secondo cui i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Salisburgo e contano di avere a disposizione il talento svizzero già per la tournée americana. Le visite mediche sono programmate per la giornata di sabato 22 luglio, poi firma sul contratto e ufficialità. La cifra che incasserà il Salisburgo si aggira sui 13-15 milioni, bonus compresi. L’arrivo di Okafor non preclude quello di Chukwueze, che il Milan continua a trattare, poiché l’attaccante classe 2000 non andrà a occupare l’ultimo slot da extracomunitario rimasto.