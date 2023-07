Mondiali Fukuoka 2023, Campagna: “Paura di nessuno, siamo qui per arrivare fino alla fine”

Il ct del Settebello, Sandro Campagna, ha commentato ai canali della Federnuoto il successo per 18-5 contro la Cina nell’ultima gara della fase a gironi dei Mondiali di Fukuoka 2023: “All’inizio eravamo contratti e forse un po’ affaticati dalle due partite precedenti. Poi ci siamo sciolti e siamo riusciti a prendere il controllo della partita. Ci aspettano tre giorni per recuperare energie e studiare il prossimo avversario, che potrebbe essere la Serbia. La prossima partita sarà la prima delle tre battaglie finali che ci aspettano. Noi siamo qui per arrivare fino alla fine, senza paura di nessuno“.

“Inizialmente siamo partiti un po’ sottotono. Bisogna imparare a tenere il ritmo alto ed imporre il nostro gioco contro ogni avversario. Il gruppo è solito e sa lavorare duramente, perciò non manca la fiducia – ha detto Luca Marziali, a cui hanno fatto eco le parole di Francesco Condemi – Siamo fiduciosi perché abbiamo un turno di riposo. Quando le gare conteranno, però, ci faremo trovare pronti. Siamo un gruppo che sa divertirsi, ma anche consapevole delle proprie responsabilità“.