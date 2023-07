Mondiali Fukuoka 2023, Pellacani: “Stanca ma felice, dedico la medaglia a mio nonno”

Chiara Pellacani ha commentato il bronzo ottenuto con Matteo Santoro nella finale del sincro misto dal trampolino 3 metri valida per i Mondiali di Fukuoka: “Sono stanca ma felice. Diciamo che l’affiatamento che c’è tra me e Matteo è fondamentale prima e durante la gara. Lui poi è sempre ottimista, spensierato, mi fa ridere anche tra un tuffo e l’altro ed è una forza della natura, un bel sostegno. Anche io voglio dedicare la medaglia alla famiglia, a Tommaso (Marconi ndr) e in particolare a mio nonno Sandro che è morto lo scorso dicembre”. Anche Santoro ha parlato dopo il terzo posto conquistato: “Non vedevamo l’ora di gareggiare insieme. Abbiamo atteso l’ultima giornata ma alla fine è stata bellissima. Chiara è stata bravissima perché so che era molto stanca dopo aver gareggiato praticamente tutti i giorni. E’ andato tutto bene anche oggi.Io ho commesso una lieve imperfezione sul primo obbligatorio, sono partito leggermente prima. Poi però abbiamo recuperato con i liberi. Dedico questa medaglia ai miei genitori, a tutta la mia famiglia e alla mia allenatrice Alice (Palmieri ndr) che mi segue da sempre e a Chiara stessa, le voglio tanto bene ed è per me un esempio”.