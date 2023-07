Mondiali femminili 2023: manita Giappone contro lo Zambia

Manita del Giappone contro lo Zambia ai Mondiali femminili di calcio 2023, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Al Waikato Stadium di Hamilton le nipponiche asfaltano la formazione africana per 0-5, grazie alle reti di Miyazawa, che firma una doppietta, di Tanaka, Endo e in pieno recupero dal rigore (ripetuto) di Ueki dopo l’espulsione di Musonda. Una partita mai in discussione questa che si è giocata nella mattinata italiana e nella quale è stato ampiamente rispettato il pronostico della vigilia.

Con questo successo, le asiatiche si portano a quota tre punti nel girone C ed esordiscono dunque nel migliore dei modi, scavalcando la Spagna sul fronte della differenza reti e issandosi così al comando. Brutto ko per la comunque inesperta selezione zambiana, che però potrà provare a rifarsi tra pochi giorni contro Spagna e Costa Rica, con le giapponesi che affronteranno queste formazioni ovviamente in ordine invertito.