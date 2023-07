Calciomercato: Mbappé non convocato dal Psg per la tournée, offerta di 300 milioni dall’Arabia Saudita

Il Psg ha deciso di non convocare Mbappé per la tournée in Giappone, dove la squadra francese incontrerà l’Inter l’1 agosto. Il calciatore è obiettivo di mercato del Real Madrid e ha il futuro praticamente già scritto in Spagna. Una fonte coinvolta nel mercato del Psg ha riportato però un’offerta da 300 milioni di euro dall’Arabia Saudita. Dopo l’ennesimo rifiuto di prolungare con il club parigino il contratto in scadenza nel 2024, il Psg non vuole perdere la sua stella a parametro zero e starebbe valutando ogni offerta. Il diritto di decidere di trasferirsi o meno spetta comunque a Mbappé, ma il club sta provando in tutti i modi di spingere il giocatore o alla cessione, opzione più probabile, o al rinnovo di contratto.