Mondiali Fukuoka 2023, eliminatorie tuffi grandi altezze: Cosetti dodicesima, Baraldi e Barnabà in top 15

In archivio i primi due round delle eliminatorie dei tuffi dalle grandi altezze maschili e femminili dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, andate in scena al Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka, in Giappone. Dodicesima piazza per Elisa Cosetti, bronzo europeo in carica e unica azzurra al via nella prova femminile, con il punteggio totale di 107.20. I due tuffi hanno fruttato all’italiana rispettivamente 55.90 e 51.30 punti. Al comando c’è l’australiana Iffland con 160.90 punti, seguita dalle canadesi Leathead (seconda con 153.60) e Carlson (terza con 150.50).

Hanno chiuso in top 15 anche i due atleti impegnati nella gara maschile, Davide Baraldi e Andrea Barnabà. I due hanno disputato una gara molto simile, tanto da classificarsi rispettivamente 14° con 150.20 e 15° con 145.55. Lo spettacolo delle grandi altezze torna domani, mercoledì 26 luglio, con i round 3 e 4 della gara femminile, e dopodomani con gli ultimi due round della prova maschile.

