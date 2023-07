Mondiali femminili 2023: le Filippine firmano la prima vittoria, Norvegia battuta di misura

Seconda giornata per i gironi del Mondiale femminile 2023: la Nuova Zelanda sfida le Filippine, a cui cede il passo. Entrambe adesso con un bilancio di una sconfitta e una vittoria. Il risultato tra le due formazioni viene sbloccato già nella prima frazione di gioco con la rete messa a segno da Bolden al 24′: l’attaccante numero 7 riceve l’assist di Eggesvik e insacca perfettamente in porta. Nella ripresa, diversi i cambi e il gol del pareggio firmato da Hand, ma poi annullato per fuorigioco dopo un’attenta revisione al Var. La Nazionale guidata da Klimkova non riesce a ristabilire l’equilibrio nel risultato, nonostante le varie occasioni, e dopo la vittoria sulla Norvegia alla prima giornata, firma la prima sconfitta. Bene invece per le Filippine che ottengono la prima vittoria.