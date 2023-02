World Triathlon Championship Series, gli azzurri convocati per la prima tappa di Abu Dhabi

Parte la stagione internazionale del triathlon, con il primo appuntamento in scena ad Abu Dhabi, tappa della World Triathlon Championship Series. Si partirà con le gare sprint in programma venerdì 3 marzo. In quella femminile saranno tra le protagoniste anche le nostre Verena Steinhauser ed Ilaria Zane, mentre nella prova maschile vedremo in azione Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla. Inizia un’annata decisiva ai fini della qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.