Tiro a segno, CdM Cairo 2023: la Mixed Team di carabina 10m va all’India, fatica l’Italia

Prosegue al Cairo la tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno, ma purtroppo non arrivano buone notizie per l’Italia. Nella Mixed Team di carabina dai 10m, gli azzurri hanno infatti faticato notevolmente, chiudendo lontanissime dalle posizioni di vertice. 22° posto per il duo composto da Danilo Dennis Sollazzo e Barbara Gambaro, 27° per quello formato da Michele Bernardi e Martina Ziviani. La vittoria è andata all’India con Rudrankksh Balasaheb Patil e Narmada Nithin Raju, capaci di sconfiggere nel Gold Match gli ungheresi Istvan Peni e Eszter Denes per 16-6. A completare il podio la Germania con Maximilian Dallinger e Lisa Mueller. Il prossimo appuntamento sarà la gara di Mixed Team di pistola ad aria compressa dai 10m.