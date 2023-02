Laureus World Sport Awards 2023, annunciati i candidati: presenti Messi, Bagnaia, Nadal e Shiffrin

Sono stati annunciati nomi dei candidati per i Laureus World Sport Awards 2023, riconoscimento agli atleti che si sono distinti nel corso dell’anno. In quest’edizione, però, non verranno premiati solamente i migliori sportivi degli ultimi 12 mesi ma anche coloro che sono vicini alla fine della loro carriera e possono essere annoverati tra i migliori di sempre. A scegliere i candidati delle categorie sono stati gli oltre 1.400 membri del Laureus Global Media Nominations Panel, mentre per la categoria riguardante gli atleti con disabilità si sono pronunciato gli specialisti del Comitato Paralimpico Internazionale. I vincitori saranno annunciati in occasione della consueta cerimonia che si terrà in primavera. Di seguito l’elenco di tutti gli atleti candidati.

SPORTSMAN OF THE YEAR

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Rafa Nadal

Mondo Duplantis

Steph Curry

Max Verstappen

SPORSTWOMAN OF THE YEAR

Alexia Putellas

Mikaela Shiffrin

Iga Swiatek

Katie Ledecky

Shelly-Ann Fraser-Pryce

Sydney McLaughlin-Levrone

COMEBACK OF THE YEAR

Tiger Woods

Jakob Ingebritsen

Klay Thompson

Annemiek Van Vleuten

Francesco Bagnaia

Christian Eriksen

ACTION SPORTSPERSON OF THE YEAR

Chloe Kim

Eileen Gu

Filipe Toledo

Justine Dupont

Rayssa Leal

Stephanie Gilmore

BREAKTHROUGH OF THE YEAR

Carlos Alcaraz

Elena Rybakina

Nazionale di calcio del Marocco

Nathan Chen

Scottie Scheffler

Toby Amusan

TEAM OF THE YEAR

Nazionale di calcio dell’Argentina

Golden State Warriors

Red Bull Racing

Real Madrid

Nazionale di rugby della Francia

Nazionale di calcio femminile dell’Argentina

SPORTSPERSON OF THE YEAR WITH A DISABILITY

Cameron Leslie

Diede De Groot

Jesper Saltvik Petersen

Oksana Masters

Declan Farmer

Catherine Debrunner

LAUREUS SPORT FOR GOOD