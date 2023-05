Formazioni ufficiali Spezia-Torino, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spezia e Torino, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. La lista degli infortuni si è leggermente ridotta, ma Leonardo Semplici deve comunque fare a meno di diverse pedine importanti in questo finale di stagione in cui i bianconeri provano a conquistare la salvezza. I granata invece sognano un ritorno in Europa e avranno a disposizione quasi l’intera rosa. Indisponibile il solo Radonjic. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 27 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-TORINO

SPEZIA: Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola

TORINO: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.