Triathlon, Parigi: l’Italia è pronta al debutto con otto atleti in gara

E’ tutto pronto per l’Italia del Triathlon che in quel di Parigi si giocherà un buon test in vista delle Olimpiadi sempre a Parigi ma nella prossima estate. A poco meno di un anno dai Giochi Olimpici Estivi, infatti, la capitale francese ospiterà il World Triathlon Olympic Games Test Event, che si svolgerà sui tracciati di gara a cinque cerchi. Saranno otto gli atleti azzurri in gara nella capitale francesi, i quali sperano di trovare una buona prestazione per centrare le medaglie.

Questi gli atleti impegnati: Alice Betto, Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Ilaria Zane, Michele Sarzilla, Gianluca Pozzatti, Nicolò Strada e Alessio Crociani. Le gare individuali andranno in scena tra il 17 e il 18 agosto mentre il 20 sarà la volta della staffetta mista, con partenza e arrivo su Pont Alexandre III e passaggi multipli sugli Champs-Élysées. Le distanze saranno quelle olimpiche: 1.5 km di nuoto (due giri), 40 km di ciclismo (sette giri) e 10 km di corsa (quattro giri) nelle prove singole; 300 metri di nuoto, 5.8 km in bicicletta (due giri) e 1.8 km di corsa per ciascun frazionista nella staffetta mista.