Triathlon, Mondiale XTERRA: Mairhofer chiude al quarto posto

La suggestiva cornice di Molveno nelle Dolomiti Paganella in Trentino ha ospitato la seconda edizione dell’XTERRA World Championship. Ottimo quarto posto per la campionessa del mondo di triathlon cross in carica Sandra Mairhofer, che ha chiuso ai piedi del podio alle spalle della nuova campionessa del mondo di specialità la francese Solenne Billouin, della connazionale Alizee Paties seconda al traguardo e dell’olandese Diede Diederiks terza. L’azzurra appena rientrata dall’infortunio nell’XTERRA Czech di agosto, stop che l’ha fermata per circa 45 giorni, ha fatto un’ottima prova tra le atlete più forti. L’altra azzurra in gara Marta Menditto, fresca vincitrice agli Europei di triathlon e duathlon cross a Riva del Garda, è arrivata al traguardo in sesta posizione.

Nella gara maschile sesto posto e miglior risultato di sempre per un italiano ai Mondiali XTERRA per Michele Bonacina. A trionfare è stato il francese Arthur Serrieres davanti al connazionale Felix Forissier e a Emil Sloth Nielsen. Per quanto riguarda gli altri italiani al via, 19esimo Federico Spinazze, 23esimo Ruslan Farci, 26esimo Riccardo Ridolfi e 42esimo Matteo Sfregola. Il percorso di nuoto di 1.5 km si è svolto nell’incantevole lago di Molveno, seguito da un percorso MTB di due giri di 16 km negli splendidi ma impegnativi sentieri che collegano Molveno ad Andalo, conclusione con la 10 km di corsa nei boschi sulle rive del lago di Molveno e attraverso i sentieri nel bosco prima dell’arrivo fronte lago.