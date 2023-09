Probabili formazioni Udinese-Fiorentina, quinta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ancora nessuna vittoria per i bianconeri, che cercano dunque i primi tre punti tutti insieme, buono l’avvio dei viola che vogliono ulteriormente spiccare il volo con un successo alla Udinese Arena. La partita andrà in scena alle ore 15 di domenica 24 settembre e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Andrea Sottil e Vincenzo Italiano.

UDINESE – In avanti Sottil si affida ancora Thauvin e Lucca, Success dalla panchina. Reclama spazio Pereyra, ma per il momento parte da subentrante.

FIORENTINA – Dopo le fatiche di coppa, Italiano si affida a Ranieri in difesa, Arthur torna in mezzo al campo e davanti potremmo vedere Sottil largo a sinistra. Nzola favorito su Beltran come punta.

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Padelli, Masina, Brenner

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola.

Ballottaggi: Sottil 55% – Kouame 45%, Nzola 60%-Beltran 40%

Indisponibili: Barak, Castrovilli, Mina, Nico Gonzalez (in dubbio)

Squalificati: –