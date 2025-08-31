Ultimo test positivo per gli azzurri prima dei Mondiali di Tokyo. Personali migliorati per Accame, Mangione, Muraro e Sartori

Arrivano buone notizie dallo stadio Guidobaldi nell’ultimo test prima dei Mondiali di Tokyo. La protagonista della giornata è Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), che sorprende nei 400 metri: l’azzurra, specialista degli 800, firma un eccellente 52.15, demolendo i propri limiti precedenti (52.68 indoor quest’anno e 52.95 outdoor nel 2021). Un progresso netto, nonostante il vento contrario sull’ultimo rettilineo.

