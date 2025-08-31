Atletica, Coiro brilla a Rieti: 52.15 nei 400. Dosso 11.24 nei 100, Tortu 20.82 nei 200
Ultimo test positivo per gli azzurri prima dei Mondiali di Tokyo. Personali migliorati per Accame, Mangione, Muraro e Sartori
Arrivano buone notizie dallo stadio Guidobaldi nell’ultimo test prima dei Mondiali di Tokyo. La protagonista della giornata è Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), che sorprende nei 400 metri: l’azzurra, specialista degli 800, firma un eccellente 52.15, demolendo i propri limiti precedenti (52.68 indoor quest’anno e 52.95 outdoor nel 2021). Un progresso netto, nonostante il vento contrario sull’ultimo rettilineo.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.
Alle sue spalle brillano anche le compagne di staffetta: Ilaria Accame (Aeronautica) seconda in 52.35 con stagionale ritoccato, e Alice Mangione (Esercito), terza in 52.37 al rientro agonistico. In crescita pure le ostacoliste Alice Muraro (52.50) e Rebecca Sartori (52.69), entrambe al personal best.
Nei 100 metri, Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) chiude in 11.24 con vento contrario (-0.5), a poco più di un decimo dal tempo con cui aveva conquistato il titolo italiano a Caorle (11.13).
Più indietro del previsto Filippo Tortu (Fiamme Gialle), che nei 200 si ferma a 20.82 (-0.1), mentre nel programma del Trofeo Perseo da segnalare anche il 13.03 di Giada Carmassi (Esercito) nei 100 ostacoli e il nuovo personale di Rebecca Borga (Fiamme Gialle), capace di correre i 200 in 23.83.
Il gruppo azzurro lascia così Rieti con indicazioni incoraggianti, a due settimane dall’appuntamento clou della stagione: i Mondiali di Tokyo (13-21 settembre).