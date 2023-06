Europe Triathlon Cup 2023, Samuele Angelini trionfa a Kitzbuhel

Samuele Angelini ha vinto l’Europe Triathlon Cup a Kitzbuehel in Austria, svoltasi su distanza sprint di 750 di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa. L’atleta azzurro delle Fiamme Oro è arrivato a braccia alzate al traguardo battendo il tedesco Jannik Schaufler e lo spagnolo Esteban Basanta Fouz. Nicola Azzano, dopo una gara nelle prime posizioni, ha perso negli ultimi due chilometri il treno di Angelini ed ha chiuso in sesta piazza. Michele Bortolamedi chiude in quindicesima posizione con un recupero nella frazione di corsa, Alberto Demarchi è 42° e Davide Menichelli 62°. La prova femminile ha visto una doppietta tedesca, con primo posto per Tanja Neubert e secondo per Selina Klamt, terza la spagnola María Casals Mojica. La migliore delle italiane è stata Chiara Lobba che ha chiuso la sua gara in quattordicesima posizione. Asia Mercatelli è arrivata al traguardo in 18esima, precedendo Francesca Crestani. 23esima piazza per Giada Stegani.