Portogallo-Bosnia stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Portogallo e Bosnia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Obiettivo tre punti per Ronaldo e compagni, che nelle prime giornate hanno travolto Liechtenstein e Lussemburgo e voglio proseguire su questa strada. Al Da Luz di Lisbona arriva in visita la Bosnia di Pjanic e Dzeko, reduce da una sconfitta contro la Slovacchia ma in piena corsa qualificazione. La sfida è in programma oggi, sabato 17 giugno alle 20:45. Diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su NOW e Sky Go.