Olimpiadi Parigi 2024: presentate le divise ufficiali firmate Giorgio Armani

Durante la presentazione della collezione Emporio Armani uomo primavera/estate 2024 svolta sabato a Milano, sono state presentate le divise EA7 Emporio Armani, Official Outfitter dell’Italia Team ai Giochi Olimpici Parigi 2024. I modelli sono stati alteti olimpici e paralimpici, Paola Egonu tra tutti, e hanno indossato sulla passerella dell’Armani/Teatro i capi creati appositamente per l’evento sportivo più importante del quadriennio olimpico.

Guardaroba completamente “blu Armani”, con la grande scritta “W Italia” posizionata sul davanti della felpa, le cui singole lettere sono patch di raso cuciti con filo a contrasto. All’interno del colletto delle polo e delle t-shirt è riportato l’inizio dell’Inno nazionale, mentre l’intera prima strofa è stampata all’interno delle giacche. Il guardaroba è completato da trolley, borse e zaini, cappellini e sneaker.

Ecco le parole proprio di Giorgio Armani: “Il mio sodalizio con il CONI è nato nel 2012 e continua con reciproca soddisfazione. Trovo sempre stimolante cercare nuove soluzioni per le uniformi degli atleti, che devono fondere eleganza dello stile e praticità d’uso. Per L’Italia Team a Parigi ho creato capi funzionali ma eleganti, pensati per contraddistinguere la squadra e per trasmettere ai nostri atleti un forte senso di appartenenza”.